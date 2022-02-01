العميد سريع يحذر .."أكسبو.. لكي تكون آمناً...نكرر النصح"

العالم- اليمن

ووجه العميد سريع، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جديداً للإمارات من خلال معرض "إكسبو دبي".

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال سريع: "#أكسبو.. لكي تكون آمناً...نكرر النصح؟؟".

وكان سريع قد وجه تحذيراً سابقاً لمعرض "إكسبو - دبي" في تغريدة عبر "تويتر" أيضاً، قال فيها: "إكسبو... معنا قد تخسر، ننصح بتغير الوجهة".

وأعلن سريع أمس أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً حملت اسم "إعصار اليمن الثالثة"، واستهدفت عمق الإمارات، وذلك بعد عملية إعصار اليمن الثانية، وقبلها الأولى.

وأكد أن "دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة ما دامت أدوات العدو الإسرائيلي فيها مستمرة بالعدوان علينا"، داعياً المواطنينَ والمقيمين والشركات إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية، لكونها عرضةً للاستهداف.

ويأتي هذا التحذير بعد 12 ساعة من توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط للقوات المسلحة الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير بالتوكل على الله والاستعانة به ومضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية رادعة للمعتدين على اليمن.

وقال الرئيس المشاط" كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".

وأكد أن الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان، وأن أسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها، وأن عامل الاستقرار هو التخلي عن مشروعهم العدواني على الشعب اليمني ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.