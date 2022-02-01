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ليبيا.. نائب المجلس الرئاسي يستقبل سفير هولندا

ليبيا.. نائب المجلس الرئاسي يستقبل سفير هولندا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، صباح اليوم الثلاثاء، سفير هولندا لدى ليبيا، "دولف  هوخيڤونين"،وذلك لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - ليبيا

ورحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي – بحسب بيان صحفي - بالسفير الهولندي وحمّله نقل تحيات المجلس الرئاسي، لرئيس وأعضاء حكومة بلاده التي تم تشكيلها مؤخراً.

وأشاد اللافي بالعلاقات المشتركة التي تجمع البلدين الصديقين، بما يعزز التعاون الدائم في اطار الاحترام المتبادل.

من جهته أكد سفير هولندا لدى ليبيا، أن جهود بلاده تتركز في دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، ووصول ليبيا إلى السلام، وحالة الاستقرار الدائم، مشيداً بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.

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