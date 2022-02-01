كوريا الجنوبية تسجل هدفين في شباك سوريا بتصفيات قطر 2022

العالم - سوريا

هذا وأعلن المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم تيتا فاليريو التشكيلة التي يخوض بها المباراة أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب راشد في دبي ضمن التصفيات التاهيلية لكأس العالم.

وضمت التشكيلة.. ابراهيم عالمة وعمرو ميداني وعمرو جنيات وعمر خريبين ومحمود المواس وملهم بابولي وثائر كروما ومحمد صهيوني وكامل حميشة ومؤيد الخولي وأوليفر قسكو.

وقبل مباراته مع كوريا الجنوبية يحتل منتخبنا المركز السادس والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الأولى بالدور الحاسم من التصفيات بينما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 19 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية 17 نقطة ثم الإمارات ثالثاً بـ 9 نقاط ولبنان رابعاً بـ 5 نقاط والعراق خامساً بـ 4 نقاط.