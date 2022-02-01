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كوريا الجنوبية تسجل هدفين في شباك سوريا بتصفيات قطر 2022

كوريا الجنوبية تسجل هدفين في شباك سوريا بتصفيات قطر 2022
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

سجل منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هدفين في شباك منتخب سوريا لكرة القدم في الدقيقتين 53 و 71 وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

العالم - سوريا

هذا وأعلن المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم تيتا فاليريو التشكيلة التي يخوض بها المباراة أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب راشد في دبي ضمن التصفيات التاهيلية لكأس العالم.

وضمت التشكيلة.. ابراهيم عالمة وعمرو ميداني وعمرو جنيات وعمر خريبين ومحمود المواس وملهم بابولي وثائر كروما ومحمد صهيوني وكامل حميشة ومؤيد الخولي وأوليفر قسكو.

وقبل مباراته مع كوريا الجنوبية يحتل منتخبنا المركز السادس والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الأولى بالدور الحاسم من التصفيات بينما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 19 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية 17 نقطة ثم الإمارات ثالثاً بـ 9 نقاط ولبنان رابعاً بـ 5 نقاط والعراق خامساً بـ 4 نقاط.

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