أجواء تصفيات قارة اسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

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ويبدو ان المفاجآت لا تريد ان تفارقنا في تصفيات اسيا لمونديال قطر 2022، الاثارة كل الاثارة جاءت بخسارة السعودية امام اليابان بهدفين دون مقابل وايضا فوز المنتخب الفيتنامي على نظيره الصيني بثلاثة اهداف لهدف ضمن المجموعة الثانية.

وتمكن المنتخب الإيراني لكرة القدم من هزيمة نظيره الإماراتي في مباراة احتفالية ضمن تصفيات آسيا.

وحقق اللاعب الإيراني مهدي طارمي الهدف الوحيد لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب الإماراتي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وفي الدقيقة الـ44 بنهاية الشوط الأول وإثر إرسال من اللاعب عليرضا جهانبخش تمكن طارمي وبرأسية باهتزاز شباك المنتخب الإماراتي.

وعلى أرض ستاد آزادي في العاصمة طهران أقيمت المباراة ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وكانت إيران قد انتزعت أولى البطاقات نحو النهائيات (19 نقطة) فيما اقتربت كوريا الجنوبية (17 نقطة) التي تواجه سوريا في دبي لاحقاً من اللحاق بها.

وهذه النقطة الأولى التي يحصدها منتخب لبنان في ملعبه بعدما تلقى ثلاث خسارات متتالية أمام إيران (1-2)، والإمارات وكوريا الجنوبية بالنتيجة عينها (صفر-1).

وعانى المنتخبان من الغيابات المؤثرة، إذ افتقد المدرب التشيكي لمنتخب 'رجال الأرز' إيفان هاشيك لجهود صانع الألعاب باسل جرادي والجناح ربيع عطايا ولاعبي الوسط محمد حيدر ووليد شور، ما جعله يجري تغييرات على التشكيلة .

في المقابل، افتقد مدرب 'أسود الرافدين' المونتينيغري جيليكو بتروفيتش لثلة من اللاعبين ولا سيما المصابين بفيروس كورونا، وأبرززهم ميثم جبار وحسن رائد وفرانس ضياء وعلاء عباس.



ضيف البرنامج:

- لاعب بيرسبوليس سابقا الكابتن سعيد حلافي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...