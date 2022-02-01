بلينكن يحض لافروف على انسحاب 'فوري' للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا

العالم ـ الأميركيتان

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّ "وزير الخارجية شدّد على رغبة الولايات المتّحدة، بطريقة ثنائية ومع حلفائنا وشركائنا، بمواصلة حوار جادّ مع روسيا حول المخاوف الأمنية المشتركة"، مشيرة إلى أنّ بلينكن "شدّد على أنّ غزواً جديداً لأوكرانيا سيؤدّي إلى تبعات سريعة وشديدة".

ويتهم الغرب روسيا بحشد عشرات الالاف من قواتها على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم، لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسّع الحلف شرقًا، ضمانات رفضتها واشنطن، في ردّ خطّي إلى موسكو.