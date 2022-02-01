بوريس جونسون يصل إلى كييف

العالم ـ أوروبا

وزيرة الخارجية التي كان من المفترض أن ترافق جونسون في الرحلة وصلت إلى ذروة إصابتها بفيروس "كورونا" في الليلة السابقة ودخلت في عزلة ذاتية.

وقالت الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني إن الزيارة ستتم إذا كان لدى جونسون اختبار "بي سي آر" سلبي.

ومن المتوقع أن يناقش جونسون مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الوضع على الحدود الأوكرانية مع روسيا.

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي لجونسون إن الزيارة ستكون "عرضًا للدعم" لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عشية الزيارة عن تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني لمساعدة كييف في مجال الطاقة.

رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سيزور دونباس الأسبوع المقبل

أعلنت الخارجية البولندية، أن وزير الخارجية البولندي، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، سيزور دونباس خلال زيارته المقررة إلى أوكرانيا 9 فبراير/ شباط الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية لوكاش ياسينا، اليوم الثلاثاء: "يوم الأربعاء الموافق 9 شباط/ فبراير سيقوم السيد الوزير راو بزيارة إلى أوكرانيا، حيث سيزور كييف ودونباس".

في وقت سابق، أفيد أن راو، بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يعتزم زيارة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا في شباط/ فبراير.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا تخلق روسيا أي ذرائع لحالة الصراع حول أوكرانيا. ووفقًا له، فإن روسيا لا تستبعد أن تكون الهستيريا المحيطة بأوكرانيا، التي يروّج لها الغرب، تهدف إلى تغطية خط كييف في تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس.

وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.