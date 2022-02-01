واشنطن: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش السوداني

العالم - السودان

وأضافت مولي في: "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر، وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش، وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج "العمل المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية".

ويتزايد العنف بحق مناهضي الانقلاب العسكري في السودان في الفترة الأخيرة، في ظل الانسداد الواضح لأفق الحلول السياسية للأزمة التي خلّفها انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي يناير/ كانون الثاني الحالي، الشهر الثالث من عمر انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ارتفعت معدلات القتلى والمصابين والمعتقلين، بعد انخفاض نسبي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو الشهر الذي صادفت بدايته عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد إقالته بواسطة البرهان، وذلك بموجب اتفاق بينهما.