حزب الله ينعى أية الله الكلبايكاني: برحيله خسر العالم الإسلامي عالما وفقيها مقتدرا

العالم_لبنان
وجاء في في بيان: لقد خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية قامة شامخة وعالما وفقيها مقتدرا برحيله، بعد عمر مديد قدم خلاله إنجازات علمية كبيرة من مؤلفات فقهية ودينية وفكرية، مضافا الى إشرافه على تربية وتدريس عدد كبير من العلماء، كما كانت مشاركاته مهمة وفاعلة منذ قيام الجمهورية الاسلامية من خلال عمله في مجلس خبراء الدستور الذي تشكل في بداية انتصار الثورة الإسلامية في ايران وكان عضوا لدورتين في مجلس صيانة الدستور.
إننا في حزب الله إذ نعبّر عن حزننا لفقدان هذا المرجع الكبير، نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان(عج) بآيات العزاء وبالمواساة من المراجع العظام ومن سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله) ولعائلة الراحل الكريمة ولكل أهل العلم في الحوزات العلمية، ونسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الوارفة انه سميع مجيب.
العالم_لبنان