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حزب الله ينعى أية الله الكلبايكاني: برحيله خسر العالم الإسلامي عالما وفقيها مقتدرا

حزب الله ينعى أية الله الكلبايكاني: برحيله خسر العالم الإسلامي عالما وفقيها مقتدرا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

نعت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" آية الله لطف الله صافي الكلبايكاني، وأكد برحليه خسر العالم الإسلامي والحوزارت العلمية عالما وفقيها مقتدرا.

العالم_لبنان

وجاء في في بيان: لقد خسر العالم الإسلامي والحوزات العلمية قامة شامخة وعالما وفقيها مقتدرا برحيله، بعد عمر مديد قدم خلاله إنجازات علمية كبيرة ‏من مؤلفات فقهية ودينية وفكرية، مضافا الى إشرافه على تربية وتدريس عدد كبير من العلماء، كما كانت ‏مشاركاته مهمة وفاعلة منذ قيام الجمهورية الاسلامية من خلال عمله في مجلس خبراء الدستور الذي تشكل في ‏بداية انتصار الثورة الإسلامية في ايران وكان عضوا لدورتين في مجلس صيانة الدستور.

إننا في حزب الله إذ نعبّر عن حزننا لفقدان هذا المرجع الكبير، نتقدم من مولانا صاحب العصر ‏والزمان(عج) بآيات العزاء وبالمواساة من المراجع العظام ومن سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي (دام ظله) ‏ولعائلة الراحل الكريمة ولكل أهل العلم في الحوزات العلمية، ونسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الوارفة انه سميع ‏مجيب.

العالم_لبنان

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