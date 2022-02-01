محافظ الحسكة يحدد حجم الخسائر من قصف الاحتلال الأمريكي

العالم - سوريا

وبين محافظ الحسكة في تصريح لسانا أن حجم الدمار الذي لحق بالأبنية التعليمية الموجودة في المنطقة الجنوبية من مدينة الحسكة كبير نتيجة قصفها من قوات الاحتلال الأمريكي” لافتاً إلى أن “التقييم الأولي لحجم الأضرار والدمار الذي لحق بكليتي الهندسة المدنية والاقتصاد والمعهد الهندسي (معهد المراقبين) يظهر دماراً كلياً لبعض الأبنية والكتل البنائية التعليمية وأضراراً خارجية مختلفة”.

وأوضح المحافظ أن “قصف قوات الاحتلال الأمريكي دمر بشكل كامل مبنى المعهد الهندسي ومدرج المؤتمرات والمدرج الثاني والثالث ومخبر الفيزياء ومخبر الصحية في الكليتين ومبنى الإدارة الجنوبية لفرع جامعة الفرات والكتلة الجنوبية المؤلفة من طابقين مع المستودع المركزي وشؤون الطلاب والمكتب الهندسي والمكتب المالي ومكتب لجنة المشتريات ومكتب معتمد الرسوم الجامعية للهندسة المدنية والنقل وكذلك الكتلة الشمالية لمبنى إدارة الفرع والتي تضم (مكاتب مدير الفرع ومحاسب الرواتب والشؤون الإدارية ومستودع الإرساليات).

وأشار محافظ الحسكة إلى أن الأضرار التي لحقت بمبنى كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد تراوحت ما بين احترق عدد من النوافذ وكسر بعضها أما استراحة أعضاء الهيئة التدريسية الجديدة والمقصف فهناك أضرار خارجية ولم تتم معرفة حجم الأضرار داخلها.

وقصفت قوات الاحتلال الأمريكي في العشرين من الشهر الفائت وعلى مدار أسبوع أبنية ومنشآت في محيط سجن الثانوية الصناعية بحي غويران بذريعة ملاحقة فارين منه في مدينة الحسكة إضافة لعدد كبير من منازل الأهالي في الأحياء المجاورة.