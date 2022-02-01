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بريطانيا: أعددنا عقوبات ستهدف الهياكل التجارية لروسيا

بريطانيا: أعددنا عقوبات ستهدف الهياكل التجارية لروسيا
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

لفت رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، إلى "أننا أعددنا عقوبات في حال حدوث غزو روسي جديد ل​أوكرانيا​ وذلك " لحماية الديمقراطية والحرية"، مؤكدًا أن "​روسيا​ ما زال يمكنها التراجع، واختيار طريق الدبلوماسية"، على حد تعبيره.

العالم ـ أوروبا

وأضاف جونسون في حال حدوث غزو روسي جديد ستتيح العقوبات إجراءات تستهدف الهياكل التجارية لروسيا.

وكانت وزيرة ​الخارجية البريطانية​، ليز تروس، قالت يوم امس أنه "سوف يدفع من يشاركون "​الكرملين​"، الأفعال العدائية والمزعزعة للاستقرار، ثمنًا باهظًا"، موضحة أنه "سيتم تجميد أصولهم في ​بريطانيا​، لن يكون أي فرد أو شركة قادرين على تحويل الأموال، وسيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة".

وأعلنت، في حديث أمام ​البرلمان البريطاني​، أن "تلك الحزمة من العقوبات الجديدة، سوف تكون جاهزة للتنفيذ بحلول 10 شباط المقبل".

ويتهم الغرب روسيا بحشد عشرات الالاف من قواتها على الحدود الأوكرانية بهدف شنّ هجوم، لكنّ موسكو تنفي أيّ مخطط من هذا القبيل، مطالبةً في الوقت نفسه بضمانات خطّية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسّع الحلف شرقًا، ضمانات رفضتها واشنطن، في ردّ خطّي إلى موسكو.

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