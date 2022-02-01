حراك يملأ شوارع السودان مطالبا بالقصاص لدم القتلى

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وقد اصدر قاضي المحكمة حينها حكما باعدام 29 من المتهمين ولم يتم القصاص حتى الان، لينطلق موكب معلمي السودان في العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات السودان مطالبين بتنفيذ القصاص.

واصبحت المنظومة العدلية في السودان بعيدة تمامًا عن متابعة العديد من الملفات خاصة ما يتعلق بجرائم القتل حيث قتل المئات وجرح الالاف اضافة للمفقودين منذ انطلاق الثورة السودانية التي اطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير ، ليأتي موكب المعلمين في اطار الحراك المستمر لتحقيق مطالب الثورة السودانية خاصة مطلب العدالة.

حراك يملأ شوارع الخرطوم ومعظم ولايات السودان مطالبًا بالقصاص لدم القتلى، يقابله صمت مريب من الحكومة الانقلابية.

حكومة ما زالت تبحث عن إكمال هياكل حكمها عقب الانقلاب العسكري بعد رفض العديد ممن تم تكليفهم تولي الوزارات بدعوى ان الامر غير دستوري، لتزداد تعقيدات الوضع السياسي والامني والاقتصادي بصورة غير مسبوقة.

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