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أسامة حمدان: قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران البيئة الإقليمية كانت تتجه إلى الكيان الصهيوني في ظل خروج مصر من المواجهة

الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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