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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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أسامة حمدان: دعم إيران للمقاومة الفلسطينية حوّلها من موقع الدفاع الى مهاجمة العدو
أسامة حمدان: إيران أوجدت معادلة مختلفة لا يرغب بها العدو وهي أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي
أسامة حمدان: الذاكرة الفلسطينية سجلت وقوف إيران الى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني منذ انتصار الثورة الإسلامية
أسامة حمدان: إيران تدعم المقاومة بكافة توجهاتها
أسامة حمدان: إيران رغم كل الضفوط تواصل دعمها للقضية الفلسطينية وتتحرك لنصرة قضايا المظلومين
أسامة حمدان: الإمام الخميني حقق الانتصار للثورة الإسلامية فيما حقق آية الله خامنئي النمو للجمهورية الإسلامية التي باتت عصية على المؤامرات
أسامة حمدان: انتصار الثورة الإسلامية في إيران لعب دورا مهما في الصحوة الإسلامية
أسامة حمدان: قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران البيئة الإقليمية كانت تتجه إلى الكيان الصهيوني في ظل خروج مصر من المواجهة
بوتين: عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف الأطلسي ستقوض أمن روسيا
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي الإماراتي يشن أكثر من 45 غارة على محافظات مأرب والجوف وصنعاء وحجة وتعز وأبين
أسامة حمدان: الذاكرة الفلسطينية سجلت وقوف إيران الى جانب المقاومة والشعب الفلسطيني منذ انتصار الثورة الإسلامية
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش
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