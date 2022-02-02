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العراق يدين القصف التركي ويدعو الى الالتزام بحسن الجوار

العراق يدين القصف التركي ويدعو الى الالتزام بحسن الجوار
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

ادانت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، القصف التركي في مدينتي سنجار ومخمور بمحافظة نينوى، داعية الجانب التركي الى الالتزام بحسن الجوار.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان إنها "تدين ما قامت بها الطائرات التركية المسيرة مساء يوم الثلاثاء من خرق للأجواء العراقية في شمالي العراق بالتحديد في ( سنجار ومخمور) ونفذت ضربات جوية في هاتين المنطقتين".

وأضافت أنه "في الوقت الذي ندين هذا العمل فإن قواتنا الأمنية ترفض اي خرق كان ومن قبل أي جهة كانت"، داعية الجانب التركي الى "إلتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها".

وتابعت أن "العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

وكان مصدر أمني أفاد أمس الثلاثاء، بتعرض مواقع ل‍حزب العمال الكردستاني لقصف تركي في سنجار ومخمور.

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العراق يدين القصف التركي ويدعو الى الالتزام بحسن الجوار