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العراق.. تدمير ثلاثة أوكار لارهابيي "داعش" في صلاح الدين

العراق.. تدمير ثلاثة أوكار لارهابيي
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، عن تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "جهدا استخباريا مكثفا تبذله الأجهزة المختصة لتعقب العناصر الإرهابية في جميع المناطق التي تعتقد العصابات الإرهابية انها بعيدة عن أنظار الأبطال في جهاز الأمن الوطني، الذين تمكنوا من رصد تواجد للعصابات المنهزمة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين".

وأضافت أنه "على ضوء هذه المعلومات المؤكدة وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، تم تنفيذ ٤ ضربات جوية في إحدى الجزرات الوسطية ب‍نهر دجلة مقابل قضاء الدور ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين، أسفرت عن تدمير ثلاثة أوكار للإرهابيين وقتل من فيها".

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العراق.. تدمير ثلاثة أوكار لارهابيي "داعش" في صلاح الدين

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