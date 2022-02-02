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رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية

رئيس الجمهورية وأعضاء الحکومة يجددون العهد مع مبادي الثورة الاسلامية
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

زار رئيس الجمهورية أية الله السيد ابراهيم رئيسي وأعضاء الحكومة صباح اليوم الاربعاء المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية وذلك بالتقارن مع أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

العالم - ايران

وكان في استقبال أية الله السيد ابراهيم رئيسي واعضاء الحكومة عند وصولهم إلى مرقد الامام الخميني (رض)، حفيد الامام الراحل متولي ضريح الإمام الخميني (رض) حجة الإسلام حسن الخميني، حيث قرأ رئيسي و الوفد المرافق له الفاتحة على روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية و وضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الإمام الراحل.

كما زار رئيس الجمهورية أضرحة شهداء السابع من تير (28 حزيران /يونيو 1981) وباقي الشهداء في مقبرة «جنة الزهراء» و أهدى لأرواحهم الطيبة ثواب سورة الفاتحة سائلاً لهم من المولى القدير علوّ الدرجات.

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