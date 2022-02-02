بالفيديو.. إنطلاق فعاليات مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ40 بطهران

العالم - إيران

سنة جديدة للسينما الإيرانية في دورتها الأربعين.. حيث تحلق "العنقاء البلورية" في سماء الفن السابع، في فرصة للفنانين لصيده عبر مهرجان الفجر السينمائي بطهران.

وفي حوار لقناة العالم قال المخرج الإيراني داوود بيدل: تتميز السينما في إيران بأنها تحمل رسالة وفكرا إلى المجتمع، عكس ما كانت عليه قبل انتصار الثورة، حيث كانت مجرد صورة للتسلية فقط.

اثنان وعشرون فيلما في "المسابقة السينمائية الإيرانية"عن فئة الأفلام الروائية الطويلة تتنافس على العنقاء البلورية.. وبعيدا عن الجائزة الأبرز تتنافس عشرة أفلام عن فئة الأفلام القصيرة، إلى جانب الأفلام الوثائقية وكذلك فرع "المسابقة للدعاية".

وفي حديث لمراستنا قالت كاتبة السيناريو الإيرانية نوشين معراجي: "أشارك بفيلم "نمورالرطب" وهو اجتماعي درامي يناقش المشاكل الأسرية وطريقة معالجتها من الناحية النفسية، وأتمنى أن أفوز بجائزة المهرجان."

موجة من المواهب والتجديد تميز بها مهرجان هذا العام من خلال إعطائه فرصة لصناع السينما من الوجوه الشابة المشاركة بالمهرجان.

وأوضح الممثل محمد رضا علي مرداني لكاميرا العالم أن: "السينما الإيرانية إلى جانب النجاحات التي حققتها إقليميا وعالميا ما زالت في مرحلة استكشاف والبحث عن المواهب الجديدة.. وهذه ميزة.. بالنهاية يهمنا إرضاء جميع الأذواق من الجمهور."

ويعتبر مهرجان فجر السينمائي من أهم المهرجانات السينمائية في آسيا وله قدرة عالية للتنافس مع المهرجانات العالمية.

وتحتدم المنافسة بين صناع الأفلام في السينما الإيرانية ضمن مهرجان فجر السينمائي، والجميع بانتظار معرفة ما هي الأفلام التي ستحظى بإعجاب لجنة التحكيم وتفوز بجوائز المهرجان.

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