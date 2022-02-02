إضراب وقطع طرقات في مختلف المناطق اللبنانية

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في صيدا والجنوب ومنذ الخامسة من فجر اليوم الأربعاء عمد السائقون العموميون الى تنفيذ الاضراب وقطع الطرقات التي أعلنت عنها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، وتشمل عمليات القطع: مدخل صيدا الشمالي جسر الأولي – فوق الجسر وعلى الخطين جسر الزهراني مرفأ صيدامرفأ صورساحة البص /صورمستديرة كفرمان/النبطية. مثلث صف الهوا–بنت جبيلساحة مرجعيون.

وأفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقطع السير على أوتوستراد البالما في طرابلس بالاتجاهين. كما أشارت إلى قطع الطريق على أوتوتستراد الناعمة باتجاه بيروت وعلى اوتوستراد الدورة الكرنتينا بالاتجاهين.

ولفتت غرفة التحكم المروري إلى قطع السير عند مستديرة عاليه، بالإضافة إلى قطعه على تقاطع برج الغزال في بيروت". ,وأشارت إلى قطع السير على اوتوستراد نهر الكلب بالاتجاهين. كما تم قطع السير على اوتوستراد خلدة بالاتجاهين.

بالتوازي، أوضحت انه "تم قطع السير على اوتوستراد الاولي في صيدا بالاتجاهين، وعند مستديرة المكلس سن الفيل. وتم قطع السير عند تقاطع بشارة الخوري وأمام مصرف لبنان في الحمرا

اضراب القطاعات يقفل البلد و يشهد لبنان اليوم تعبيراً واسعاً للاحتجاجات التي تقفل المدارس والمؤسسات بدعوات الهيئات النقابية المختلفة، وتقطع معها الطرقات بدعوة من اتحاد النقل البري.