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الحوثي لدول العدوان: حربكم النفسية مضحكة حد الغثيان!

الحوثي لدول العدوان: حربكم النفسية مضحكة حد الغثيان!
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، إن إعداد الدفاع الجوي في الإمارات أكذوبة يظهرها استمرار الضربات على السعودية.

العالم - اليمن

وأكد الحوثي في سلسلة تغريدات على “تويتر” أن: “أكذوبة إعداد الدفاع الجوي في الإمارات يظهرها استمرار الضربات ضد المملكة طوال السنوات الماضية من المسيرات والصواريخ اليمنية”.

وأوضح: “لو كان لدى حلفاء الإمارات القدرة على حمايتها، لكن الحلفاء أنفسهم قد حموا السعودية.. أم أن فلوس أبو ظبي تختلف عن فلوس الرياض؟”.

وتابع الحوثي في تغريدة أخرى: “حربهم النفسية مضحكة حد الغثيان، ففي حين تعلن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه التصدي والتدمير للصواريخ والمسيرات اليمنية، يعلنون في ذات الوقت إدانتهم لإصابة مدنيين بحسب زعمهم”.

وتسائل: “في حين يعلنون اسقاط الصواريخ والمسيرات يبحثون عن أسلحة دفاع متطورة.. فلما البحث إذا؟”.

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