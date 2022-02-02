واشنطن تُخضع مروحيات أباتشي المغربية لتعديلات فنية

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وتعتبر مروحيات أباتشي "AH-64E"، أحدث طائرة هليكوبتر هجومية تم تصميمها وتجهيزها ببنية أنظمة مفتوحة، بما في ذلك أحدث الاتصالات والملاحة وأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة، كما تحتوي على نظام معزز لتحديد الهدف يوفر معلومات ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية.

وكانت المغرب تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من طائرات أباتشي خلال العام الجاري، وذلك في إطار تنزيل مضامين العقد الموقع بين شركة بوينغ لصناعة الطائرات والقوات المسلحة الملكية، الذي ستحصل بموجبه الأخيرة على 24 مروحية أباتشي.

وأوضح محمد شقير، الخبير في الشأن العسكري والأمني، في تصريح صحفي أن "طائرات الأباتشي متقدمة تكنولوجيا ولها قدرات هائلة في التنسيق مع طائرات بدون طيار".

وأضاف، أن "طائرات الأباتشي الأمريكية لها قدرات قتالية عالية الدقة، وتتوفر على أنظمة رصد مزودة بتكنولوجيا دقيقة تسمح للطيارين بالتحكم في العمليات الإنزالية".