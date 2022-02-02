الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد الفيضانات..التسرب النفطي يهدد سكان الإكوادور

بعد الفيضانات..التسرب النفطي يهدد سكان الإكوادور
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات في الإكوادور، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 24 شخصا وفقدان العشرات، فيما تضررت محمية طبيعية جراء تسرب نفطي.

العالم - الأميركيتان

واجتاحت تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحول شارعا في العاصمة الإكوادورية كيتو، لتجرف السيارات وتغرق منازل وشوارع.

وأدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى فيضان منشأة لتجميع المياه، لتجتاح المياه تلة قريبة وصولا إلى ساحة رياضية حيث كان عدد من الأشخاص يتدربون، وفق ما أعلنت السلطات في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت.

وقال الجهاز الوطني لإدارة المخاطر في بيان إن 24 لقوا مصرعهم و48 جرحوا إضافة الى عشرات المفقودين جراء الفيضانات.

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى مقتل 16 شخصا وإصابة 46 آخرين بجروح.

ويشير علماء إلى أن التغير المناخي يزيد خطر هطول أمطار غزيرة حول العالم نظرا إلى أن الأجواء الأكثر دفئا تخزن كميات أكبر من المياه.

في السياق، أعلنت وزارة البيئة، أن تسربا نفطيا وصل إلى محمية طبيعية ولوث نهرا يمد مجتمعات من السكان الأصليين بالمياه، موضحة أن هكتارين تقريبا تعرضا للتلوث في منطقة محمية في حديقة "كايامبي-كوكا" الوطنية، إضافة إلى نهر كوكا، الذي يعد بين الأكبر في منطقة الأمازون الإكوادورية.

وتضم الحديقة الممتدة على نحو 400 ألف هكتار مجموعة واسعة من الحيوانات المحمية وتحتوي على مخزونات مائية مهمة.

وبينما لم تحدد الحكومة ولا شركة OCP حجم التسرب إلا أن السلطات البيئية وصفتها بأنها حادث تلوث "كبير".

روابط ذات صلة

'ساحة مذبحة' داخل سجن في 'الاكوادور' تخلف 68 قتيلا!

شاهد..فيضانات تغمر بعض قرى سلطنة عمان اثر هطول امطار غزيرة

حصيلة قتلى الفيضانات ترتفع إلى 18 شخصا في البرازيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابرز عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء 02 فبراير 2022

تركيا تخترق الداخل الفلسطيني: تبرّعوا لتثبيت احتلال الشمال السوري!

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق فلسطيني ومصري

أنطونيو غوتيرش يدعو لـ"هدنة أولمبية" في اثيوبيا

قطر : لا نستطيع تلبية جميع احتياجات أوروبا من الغاز

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس