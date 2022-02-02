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المغرب يتجاهل تلميحات اسبانيا لتحسين العلاقات ويصعد مع مدريد!

المغرب يتجاهل تلميحات اسبانيا لتحسين العلاقات ويصعد مع مدريد!
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتشبث المغرب بموقفه تجاه إسبانيا بخصوص عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى طبيعتها، رغم الإشارات التي بعث بها الملك الاسباني مؤخرا، وافصاح وزير خارجية اسبانيا، خوسي مانويل ألباريس، قبل أيام، عن رغبته في عودة السفيرة المغربية كريمة بن يعيش إلى مقر السفارة.

العالم - المغرب

وتوشك العلاقات بين إسبانيا والمغرب على اتخاذ أكبر منعطف في الأعوام الأخيرة، وذلك بعد التوتر الذي عرفته العلاقات المغربية مع حكومة بيدرو سانشيز منذ عام 2018 ، والتي تفاقمت العام الماضي بعد الدخول السري لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي الى اسبانيا، والهجرة في سبتة.

وقالت صحيفة “أوكي دياريو” الإسبانية أن الطاقم الدبلوماسي المقرب من السفيرة المغربية كريمة بنيعيش، والذي رافقها منذ أن كانت سفيرة للمغرب في البرتغال، أعفي من مهامه من سفارة المملكة في مدريد التي كانت يتولاها منذ 2018، وهما المستشاران إبراهيم خليل العلوي ومحمد أمين تقعية، فضلا عن القائم بالأعمال فريد أولحاج، رغم أن مغادرته بررت ببلوغه سن التقاعد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية، أن الهجمات التي تعرضت لها الحكومة الإسبانية من قبل السفيرة من خلال تصريحات صحفية تعتبر “غير مناسبة للغاية”، معتبرة أن السفيرة المغربية ربطت بين استقبال زعيم البوليساريو والدخول الجماعي لمهاجرين.

وكانت السفيرة كريمة بن يعيش، قد قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، أنه “إذا كانت إسبانيا تقبل بخروج إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو بنفس طريقة الدخول فإن مدريد تختار جمود العلاقات الدبلوماسية الثنائية وتدهورها”.

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