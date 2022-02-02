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اتفاق جديد بين واشنطن وطوكيو بشأن شبة الجزيرة الكورية

اتفاق جديد بين واشنطن وطوكيو بشأن شبة الجزيرة الكورية
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

اتفقت اليابان والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على التعاون الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.

العالم - الأميركيتان

وقالت الحكومة اليابانية، إن وزيري الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، والأمريكي أنتوني بلينكن اتفقا، على التعاون الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وسط إطلاق صواريخ باليستية متكررة من قبل كوريا الشمالية.

وأعرب هاياشي وبلينكن، خلال محادثة هاتفية، عن "قلقهما البالغ" بشأن التعزيزات العسكرية الروسية على طول حدودها مع أوكرانيا والتي أثارت مخاوف بشأن غزو محتمل، وفقا لوزارة الخارجية اليابانية.

وقال هاياشي للصحفيين، عقب المحادثات الهاتفية، إن إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية "يهدد السلام والاستقرار في اليابان والمجتمع الدولي".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن أدان إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صواريخ باليستية ووصفها بانتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حسب تعبيره.

كما أخبر هاياشي أن الولايات المتحدة ستتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة بالكامل.

أما بالنسبة لأوكرانيا، فقد ناقش هاياشي وبلينكن "الحاجة إلى ردع روسيا عن المزيد من العمل العسكري أو الأعمال العدوانية الأخرى"، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

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