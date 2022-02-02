قطر : لا نستطيع تلبية جميع احتياجات أوروبا من الغاز

العالم - قطر

واضاف الوزير سعد بن شريده الكعبي في بيان أنه “لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم، مشددا على أن أمن الطاقة في أوروبا يتطلب جهدا جماعيا من العديد من الأطراف.”

وأصدر الكعبي البيان عقب اجتماعه بالدوحة مع مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون.

وأعرب الكعبي عن أمله في الوصول إلى “حل دبلوماسي للتوترات في أوروبا، بحيث يمكن لجميع الموردين العمل معا لضمان أمن الطاقة على المديين القصير والطويل”.

وقطر حليف رئيسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشريك تجاري وسياسي كبير للاتحاد الأوروبي.

والولايات المتحدة قلقة من أن تكون روسيا تحضر لغزو أوكرانيا وطلبت في الأسابيع الأخيرة من قطر ومنتجين رئيسيين آخرين للغاز دراسة ما إذا كان بإمكانهم توريد غاز إضافي لأوروبا إذا تعطلت إمدادات روسيا.

واضاف الكعبي “الحفاظ على التزاماتنا التعاقدية في دولة قطر هو أمر نحرص عليه ولا نقبل الإخلال به.”