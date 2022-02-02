علي باقري: لم نجر أي محادثات مباشرة مع أمريكا حتى الآن

العالم - ايران

وقال محمود عباس زاده لمراسل تسنيم، إن أعضاء الهيئة عقدوا اجتماعا استثنائيا مع الدكتور علي باقري حيث قدم باقري تقريرا عن عملية التفاوض وأجاب على الأسئلة التي طرحها المندوبون.

وقال ان باقري وصف خلال هذا الاجتماع عملية التفاوض بالايجابية واكد على حسن نية وجدية الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وأضاف: إن باقري أعلن أنه حتى الآن لم نجري أي محادثات مباشرة مع الأمريكيين.

وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان: على الرغم من عملية التفاوض الإيجابية والتقدمية، لا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج إلى التفاوض والاتفاق عليها.