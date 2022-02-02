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الكلام الأميركي للضغط على إيران لتقدم تنازلات + فيديو

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

بیروت (العالم) 2022.02.22 – أكد الباحث اللبناني بالشؤون الإقليمية والدولية د.طلال عتريسي أن الكلام الأخير لمسؤول بالخارجية الأميركية بالوصول إلى المرحلة النهائية في مفاوضات فيينا إنما يأتي في إطار ممارسة الضغوط لدفع إيران إلى تقديم تنازلات معينة.

العالم - إيران

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أوضح طلال عتريسي أنه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الأميركيون عن أن الوقت في المفاوضات النووية ينفد وفي المقابل يقول الطرف الإيراني أيضا أنه لا تفاوض إلى ما لا نهاية.

ولفت إلى أن المفاجىء في هذا الكلام: بما أن الوفود قد رجعت إلى بلدانها لاتخاذ القرار النهائي فيعني هذا أن هناك عروض متبادلة ويجب اتخاذ قرار بالموافققة من عدمها.

وخلص طلال عتريسي إلى أن أن كلام هذا المسؤول الأميركي إنما يأتي في إطار ممارسة الضغوط لكي تقبل إيران بتنازلات معينة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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