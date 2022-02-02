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طالبان تسمح للفتايات الحضور في الجامعات الرسمية

طالبان تسمح للفتايات الحضور في الجامعات الرسمية
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون في "طالبان"، إن جامعات رسمية فتحت أبوابها أمام الطالبات في أفغانستان للمرة الأولى، منذ عودة الحركة إلى الحكم.

العالم - أفغانستان

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في طالبان قوله: إن قلة من الطالبات حضرن إلى الصفوف حيث سيتم الفصل بين الجنسين.

وبرغم إعادة فتح المدارس الابتدائية، لا تزال تلك الثانوية والجامعات الرسمية مغلقة أمام الفتيات في غالبية المحافظات منذ عودة "طالبان" إلى الحكم في أغسطس.

وقال مسؤولون، في حكومة "طالبان": "أعيد فتح الجامعات الرسمية الأربعاء في ست ولايات هي لغمان وننغرهار وقندهار ونمروز وهلمند وفرح.

ومن المفترض أن تفتح الجامعات في باقي المحافظات في وقت لاحق الشهر الحالي. وسبق للجامعات الخاصة أن فتحت أبوابها واعتمدت سياسة الفصل بين الجنسين.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، الثلاثاء، قرار إعادة فتح الجامعات الحكومية بـ"المهم جدا".

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