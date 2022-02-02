الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صنعاء تستقبل وفدا من قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالجوف

صنعاء تستقبل وفدا من قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالجوف
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

استضافت أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأربعاء، وفدا مجتمعيا من قبائل خب والشغف واليتمة ودهم من محافظة الجوف.

العالم - اليمن

وتقدم وفد قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالشكر لقائد حركة أنصارالله السيد "عبدالملك بن بدر الدين الحوثي" على الرعاية والاهتمام وتعهد بأن يكون في صف الحق والوطن، مثمنا حسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل أمانة العاصمة وقيادتها.

وأكد الوفد الزائر جاهزيته لحماية أرض اليمن التي تحررت من دنس الاحتلال وتعهد بالوقوف مع الجيش واللجان الشعبية حتى تحرير آخر شبر من اليمن، داعيا المتورطين في الخيانة من أبناء الجوف إلى سرعة العودة واغتنام فرصة العفو العام، مؤيدا ومباركا الضربات المسددة القوتين الصاروخية والمسير في أعماق الدول المعتدية على اليمن.

روابط ذات صلة

السيد الحوثي: امريكا والكيان الإسرائيلي هما العدوان الحقيقيان للمسلمين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

داود أوغلو يتهم حكومة اردوغان بـ"اضطهاد الشعب" التركي

صنعاء تستقبل وفدا من قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالجوف

هذا ما جاء في نص رسالة موسكو إلى الدول الغربية

صحفية لبنانية: ادرعي وراء شبكات التجسس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-02-2022

إيران الکاسب ب‍مفاوضات فيينا الجديدة + فيديو