صنعاء تستقبل وفدا من قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالجوف

العالم - اليمن

وتقدم وفد قبائل خب والشغف واليتمة ودهم بالشكر لقائد حركة أنصارالله السيد "عبدالملك بن بدر الدين الحوثي" على الرعاية والاهتمام وتعهد بأن يكون في صف الحق والوطن، مثمنا حسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل أمانة العاصمة وقيادتها.

وأكد الوفد الزائر جاهزيته لحماية أرض اليمن التي تحررت من دنس الاحتلال وتعهد بالوقوف مع الجيش واللجان الشعبية حتى تحرير آخر شبر من اليمن، داعيا المتورطين في الخيانة من أبناء الجوف إلى سرعة العودة واغتنام فرصة العفو العام، مؤيدا ومباركا الضربات المسددة القوتين الصاروخية والمسير في أعماق الدول المعتدية على اليمن.