هاشتاغ: رئيس كيان الاحتلال في الإمارات + فيديو

العالم - الإمارات

والتقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات وتأتي في ظل قصف يمني لمنشأت حيوية في الإمارات.

وفي نفس السياق كشف الإعلام العبري أن طائرة رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، عبرت فوق الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

وذكرت مصادر الاحتلال أنه "وخلال رحلة هرتسوغ إلى الإمارات، توجه كابتن الطائرة إلى المسافرين وقال: نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية مباشرة.. بعد وقت قليل سنعبر فوق العاصمة".

هذه المرحلة التي وصل إليها التطبيع أثارت غضب نشطاء مواقع التواصل.. والبداية مع جابر الحرمي الذي غرد: في وقت تتزايد فيه اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني قتلا وتشريدا وحصارا وتهويدا للمقدسات.. يتم الاحتفاء باستقبال رسمي لرئيس الكيان الإسرائيلي هرتسوغ وزوجته في أبوظبي.

أما تغريدة لحساب "محبة الله" فكانت كالتالي: وإن لم تستحي إفعل ما شئت.. عزف النشيد الإسرائيلي "هتكفا" في الإمارات خلال استقبال ولي العهد للرئيس الصهيوني هرتسوغ.

وقال "نصر فارس": الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ عمل بروفا مبارح بالليل.. شاهد وعاين كيف سيكون صوت الصواريخ اليمنية غدا عندما تنزل فوق رؤوس الصهاينة في تل أبيب.

وأخيرا جاء في تغريدة حساب باسم "مقاطعة": إستنكرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، زيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، للبلاد؛ قائلة: "قتلة الأطفال لا مكان لهم في الإمارات".

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