ایران تقدم اقتراحا بشان الاسراع في مشروع "بوابة اكو"

العالم - ايران

واكد رستم قاسمي اليوم الاربعاء في كلمته في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التعاون الاقتصادي (اكو) الذي اقيم بشكل افتراضي، اكد على تنفيذ مشروع إنشاء "بوابة مشتركة" (ECO GATE) بين الدول الأعضاء وقدم اقتراحا بشان تشكيل لجنة من ممثلي هذه الدول لتحقيق هذا الهدف.

وأعرب قاسمي عن ارتياحه للمشاركة في الاجتماع الحادي عشر لوزراء النقل في منظمة التعاون الاقتصادي (اكو) وقدم شكره لمن بذل جهودا لعقد هذا الإجتماع مؤكدا على ضرورة متابعة أكثر جدية لتسهيل إصدار التأشيرات وكذلك الإعفاءات من التأشيرات بين الدول الأعضاء في منظمة اكو.

وأعرب وزير الطرق وبناء المدن عن ارتياحه لإعادة إطلاق قطار الشحن بين إسلام أباد وطهران واسطنبول (ITI) في 21 ديسمبر وتوفر الامكانيات لإنشاء طريق جديد ضمن هذا الممر من الصين إلى أوروبا.