مواقع التواصل: إعصار اليمن 3 وزيارة هرتزوغ للإمارات

العالم – هاشتاغ

01. أعلن المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" في بيان، عن تنفيذ عملية "إعصار اليمن الثالثة" في العمق الإماراتي، وأكد أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم، لافتا إلى أن القوات المسلحة مستمرة في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.

وكان هناك تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي..حيث علقت سلوى عمر بدورها: اليمني إذا قال فعل، وإذا أدب أحسن التأديب، وإذا صفع أوجع الوكيل بحضور الأصيل، عملية إعصار اليمن الثالثة من حيث الدلالة والتوقيت هي رسالة كان يجب أن تصل ووصلت.

كما علق "منيف أبو غانم" قائلا: عملية "إعصار اليمن" الثالثة تسبب صدمة للسياحة والأعمال في دبي.

وجاء في حساب "طهر زينب": سنظل نستهدف الإمارات حتى نعيدها من الحضن الإسرائيلي إلى الحضن العربي.

وفي تغريدة لحساب "الوصابي بديل" كانت كتالي: قواعد القوة الوهمية تتكسر أمام إعصار اليمن بهذه العملية العسكرية الناجحة "إعصار اليمن الثالثة" والتي تم فيها استهداف العمق الإماراتي تكون القوات المسلحة اليمنية قد ردت الرد المناسب على نهج العدوان الذي تتبعه دويلة الإمارات ضد شعبنا اليمني هذه الدولة عبثت في الأرض فسادا ودمارا.

02. صورة أخرى من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت في زيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هيرتسوغ لأبوظبي، في زيارة هي الأولى من نوعها للإمارات.

والتقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات وتأتي في ظل قصف يمني لمنشأت حيوية في الإمارات.

وفي نفس السياق كشف الإعلام العبري أن طائرة رئيس الاحتلال، إسحاق هرتسوغ، عبرت فوق الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

وذكرت مصادر الاحتلال أنه "وخلال رحلة هرتسوغ إلى الإمارات، توجه كابتن الطائرة إلى المسافرين وقال: نحن الآن فوق المملكة العربية السعودية مباشرة.. بعد وقت قليل سنعبر فوق العاصمة".

هذه المرحلة التي وصل إليها التطبيع أثارت غضب نشطاء مواقع التواصل.. والبداية مع جابر الحرمي الذي غرد: في وقت تتزايد فيه اعتداءات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني قتلا وتشريدا وحصارا وتهويدا للمقدسات.. يتم الاحتفاء باستقبال رسمي لرئيس الكيان الإسرائيلي هرتسوغ وزوجته في أبوظبي.

أما تغريدة لحساب "محبة الله" فكانت كالتالي: وإن لم تستحي إفعل ما شئت.. عزف النشيد الإسرائيلي "هتكفا" في الإمارات خلال استقبال ولي العهد للرئيس الصهيوني هرتسوغ.

وقال "نصر فارس": الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ عمل بروفا مبارح بالليل.. شاهد وعاين كيف سيكون صوت الصواريخ اليمنية غدا عندما تنزل فوق رؤوس الصهاينة في تل أبيب.

وأخيرا جاء في تغريدة حساب باسم "مقاطعة": إستنكرت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، زيارة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، للبلاد؛ قائلة: "قتلة الأطفال لا مكان لهم في الإمارات".

03. أثار تصويت المشرعين الفرنسيين لصالح فرض حظر صريح على ارتداء الحجاب في المسابقات الرياضية ضجة واستنكارا في صفوف المدافعين عن حقوق المرأة.

وصوتت أعلى غرفة تشريعية فرنسية، لصالح تعديل قانون يقترح حظر ارتداء "رموز دينية بشكل ظاهر" أثناء المشاركة في فعاليات ومنافسات تنظمها الاتحادات الرياضية الرسمية.

"الحبيب سالم المشهور" علق بدوره: الحرب الشرسة على الحجاب في فرنسا، تعطي الحجاب قوة وحياة، وتحوله إلى أيقونة تحرر بالنسبة لكثير من شرائح المهاجرين والمهمشين!

"زيد العابد" غرد: فرنسا تحارب الإسلام منذ القدم.. فهي من قادت الحملات الصليبية.. ومعظمها انطلقت من فرنسا.. وهي أول من حارب الحجاب، وهي من قتلت مئات الآلاف من أخواننا في الجزائر.. وهي من أساءت لنبينا وقائدنا عليه الصلاة والسلام.

وقالت "صبا": بلد الحريات فرنسا تصادق على منع الحجاب في المنافسات الرياضيه بإيعاز من مجلس الشيوخ.

وغرد "محمد الصغير:" سبب التركيز على سفور المرأة ووضع الحجاب في أول أولويات الحرب على شعائر الإسلام كما يحدث في فرنسا، إنهم يرون حجاب المرأة المسلمة لونا من ألوان الرفض والتمرد على نموذج المرأة الغربية الذي يراد تعميمه وفرضه.

04. هناك جملة وسومات في إيران وعدد من البلدان العربية صعدت صباح الثلاثاء نصاب الترند أبرزها وسم (عشرة الفجر) الذي رفعه الناشطون بمناسبة مرور الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وذكرى رجوع الإمام الخميني إلى أرض الوطن والعاصمة الإيرانية طهران.

تحت هذا الوسوم نرصد تغريدة "غالب جواد" الذي قال: الأول من شباط 1979 وعاد الإمام وكان المدد الإلهي للثورة الإسلامية وانتهاء حكم الشاه.. أول أيام عشرة الفجر.

وقال "عمار الصافي": اليوم ذكرىٰ عودة الإمام الخميني قدس سره إلىٰ إيران أول شباط 1979 بعد غياب طويل لتندلع بعدها الثورة الإسلامية وتستمر لمدة عشرة أيام سميت بعشرة الفجر وتوجت بالانتصار.

وقالت "زينب": وعاد الإمام مؤذنا في قلب كل مستضعف أن "حي على الفلاح".

ونختتم هذه التغريدات مع "حسين" الذي قال: شعارك أقام طريق الحق.. لك منا التحية.. لك منا السلام.. خميني أيها الإمام.