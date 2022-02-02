مدمرة امريكية ترافق البحرية الاماراتية.. ما مهمتها؟

وأبلغَ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في أحدثِ اتصالٍ بينَهما بقرارِه نشرَ طائراتٍ مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدةِ الإمارات في مواجهةِ ما أسماها التهديداتِ الحالية، وكرسالةٍ من الولايات المتحدة تُفيدُ بأنّ واشنطن تقفُ مع الإمارات كشريكٍ استراتيجي طويلِ الأمد.

وأبلغَ أوستن بن زايد أنّ أمريكا ستواصلُ تقديمَ معلوماتٍ للإنذار المبكر، وتعاونَها مع الإمارات بشأنِ الدفاع الجوي.

في غضون ذلك، انطلقتْ مناورات بحرية متعددة الجنسيات تحت اسم "آي إم إكس- الفين واثنين وعشرين" تقودُها البحريةُ الأميركية في البحر الأحمر، وتشاركُ فيها دولٌ عربية هي مصر، والأردن، والإمارات والبحرين ويشاركُ فيها الكيانُ الاسرائيلي لأول مرة.

كما تضمُ المناوراتُ دولاً لم تُطبِّعْ مع الكيانِ الإسرائيلي، منها بنغلاديش وجزرُ القمر وجيبوتي وعُمان وباكستان والسعودية والصومال.

المناوراتُ، بحَسَبِ البحريةِ الامريكية، تتيحُ للقوات المشاركة فيها اختبارَ الأنظمة المسيّرة والذكاءِ الصناعي وتعزيزَ قدراتِ القيادة والسيطرة وعملياتِ الأمن البحري ومكافحةِ الألغام البحرية. وتُستخدَمُ فيها الأنظمةُ البحريةُ العسكريةُ المسيرة بمشاركةِ ثمانين نظاماً مسيّراً من عشرِ دول.

المناوراتُ تستمرُ حتى السابعَ عشَر من فبراير/شباط الجاري بمشاركةِ خمسين قطعةً بحريةً تابعةً لستين دولةً ومنظمةً دولية.

هذه التطوراتُ تأتي في أعقابِ عجزِ تحالفِ العدوان السعودي عن إلحاقِ الهزيمة باليمن بعدَ نحوِ سبعِ سنواتٍ على مهاجمتهِ، كما أنها جاءتْ اثرَ هَجَماتٍ واسعةٍ ناجحة نفّذَها سلاحُ الجو اليمني في العمق الإماراتي بصواريخَ باليستية وطائراتٍ مُسيّرة ضد أهدافٍ نوعيةٍ ومهمة في أبو ظبي، حسب ما أعلنَهُ المتحدثُ باسمِ الجيشِ اليمني العميد يحيى سريع.

الاهدافُ شَمِلتْ هجوماً على قاعدةٍ تستضيفُ قواتٍ أمريكيةً في الامارات، داعياً المواطنين والمقيمين في دولةِ الإمارات الى الابتعاد عن الأماكنِ المواقع والمنشآتِ الحيوية في البلاد كونَها عرضةً للاستهداف ما لم تَكُفَّ أبوظبي مشاركتَها في العدوان على اليمن.