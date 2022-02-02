المسؤولون الإيرانيون يجددون العهد مع مفجر الثورة الأسلامية

العالم - خاص بالعالم

على ضريح الامام الراحل وضع الرئيس ابراهيم رئيسي اكيلا من الزهور بحضور اعضاء الحكومة وحفيد الامام حسن الخميني مجددا العهد والولاء لمفجر الثورة الاسلامية، كما اشار الى إن رسالة الإمام الخميني كانت مرتكزة على ان النظام القائم على العدالة يستمد قوته من الشعب، فيما لفت الى ان الاعداء لم يكونوا يريدون نظاما يقوم على الدين، وحاربوا الثورة الاسلامية منذ بداية تأسيسها محاولين ايقافها لكنهم فشلوا.

وقال رئيسي: "الاعداء الرادوا للثورة ان تتوقف لكنهم لم ولن يتمكنوا من تحقيق ذلك، لقد قائد الثورة الاسلامية خلال لقاء له، انه عندما يعترف الاميركيون بفشل الضغوط القصوى، هذا الامر بحد ذاته انتصار للجمهورية الاسلامية الايراينة، لقد بات واضحا الان ان المقاومة القصوى جاءت بنتيجة والضغوط القصوى باءت بالفشل الذريع".



رئيس السلطة التنفيذية غلام علي محسني إيجئ، زار بدوره مرقد الامام وشارك في مراسم تجديد العهد والميثاق فيما اكد ان الثورة التي قادها الإمام الخميني كانت مختلفة تمامًا عن غيرها من الثورات.

وقال محسني ايجئ: "العقبات والعداوات التي واجهت الثورة كانت مختلفة عن غيرها من الثورات. فهذه الثورة قام بها الإمام العظيم في وضع كان مستحيلاً للكثيرين لكنه جعل المستحيل ممكناً، التحول الذي أحدثه الإمام يجب أن يُفهم بشكل صحيح مع مرور الوقت".

وتشهد مختلف المدن الايرانية احتفالات في الذكرى 43 لانتصار الثورة الاسلامية والاطاحة بنظام الشاه البائد والتي انطلقت الثلاثاء مع ذكرى عودة الامام الراحل من المنفى، وتستمر عشرة ايام، حيث سيتم خلال هذه الفترة تدشين مشاريع وازاحة الستار عن انجازات في مختلف المجالات.