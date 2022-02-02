شاهد: انتهاك تركي لشمال العراق وعصائب الحق تتوعد!

خاص بالعالم

القصف التركي استهدف مخيم مخمور للاجئين الاكراد وستة مواقع في مخيم مخمور ومرتفعات جبل قرة جوخ المطل على المخيم حيث يتخذه عناصر حزب العمال الكردستاني كمواقع مراقبة.

كما استهدف قصفاً عنيفاً شنه الطيران التركي بأكثر من 28 صاروخا مواقع لحزب العمال الكردستاني، في سنجار. وطال القصف قرية باري وقمة الجبل وباب شلو وغيرا قيرانيا وقرب جيل ميران.

خلية الإعلام الأمني أدانت خرق الطائرات التركية المسيرة للأجواء العراقية في شمالي البلاد والقصف الذي طال سنجار ومخمور، ودعت الجانب التركي الى الالتزام بحسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية وإيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين وعدم تكرارها

الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، توعد في تغريدة على تويتر بعدم السكوت على استمرار القصف التركي داخل الأراضي العراقية. وقال انه سيأتي الوقت المناسب الذي يلقن فيه مقاومو العراق الاحتلال التركي الدروس القاسية ويجبرونهم على الخروج من أرض العراق الطاهرة كما لقنوا الاحتلال الامريكي.

واعترفت وزارة الدفاع التركية بالقصف وقالت إن طائرات حربية تركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد،

من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سورية.

ويأتي القصف بعد أسبوعين من تعرض قواعد عسكرية تركية داخل الحدود العراقية إلى القصف بشكل متكرر.

وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي غارات بطائرات حربية وأخرى بدون طيار داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية داخل الاراضي العراقية لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني.