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في ذكرى 43 لإنتصار الثورة الاسلامية..

بالفيديو.. المطران صليبا إيران شوكة في عيون أعداء المنطقة

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد مطران السريان الأرثوذكس في جبل لبنان جورج صليبا أن الثورة الإسلامية الإيرانية تقف اليوم عقبة في وجه أعداء المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

واوضح صليبا في لقاء خاص مع قناة العالم، إن ما حققته ايران من انجازات منذ انتصار الثورة الإسلامية هي تجربة تحث جميع المستضعفين على الانتفاضة والدفاع عن كرامتهم.

وإعتبر جورج صليبا ايران، بانها شوكة في عيون الأعداء، مشيرًَا الى ان الثورة الاسلامية هي من أعظم المواقف التي قدمتها ايران للعالم وخاصة للعرب، ولا سيما وايران بعد الثورة الاسلامية، حولت ا سفارة "اسرائيل" الى سفارة فلسطين في طهران.

وشدد صليبا، على ان 43 ربيعًا التي مرت على الثورة الاسلامية هي سنوات بركة وخير ومقدمة لكل المستضعفين أن ينتفضوا وأن يدافعوا عن كراماتهم، وعن مبادئهم لأن ما ضاع حق وراه مطالب.

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في ذكرى 43 لإنتصار الثورة الاسلامية.. بالفيديو.. المطران صليبا إيران شوكة في عيون أعداء المنطقة

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