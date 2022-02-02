الاحتلال الاسرائيلي يحتل البحرين عبر البوابة الامنية

خاص بالعالم

واكد ضيف الحلقة الاعلامي والناشط السياسي البحريني ابراهيم المدهون، ان تسليم النظام البحريني كل المؤسسات الامنية الى كيان الاحتلال الاسرائيلي ليس غريباً، لان عائلة آل خليفة والنظام البحريني هو نظام وظيفي وصناعة بريطانية، يعمل لمن وظفته سواء الكيان الاسرائيلي او بريطانيا.

وقال المدهون: ان القرار ليس بيد النظام البحريني، وعندما يرفض التصالح مع شعبه، ويذهب الى اقامة علاقات محرمة مع كيان الاحتلال وتسليمه القوى الامنية البحرينية، يدلل على ان هذا النظام لا ينتمي الى شعبه.

وفي تغريدة للنقابي والسياسي البحريني يوسف الخواجه والتي تحدث فيها عن المشاكل العديدة التي وقعت فيها البحرين بعد تطبيع هذا النظام مع العدو حيث قال: بعد توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني تتوالى الاتفاقيات التي تعقدها حكومة البحرين معه في جميع المجالات مما يجعل هذا الكيان يتغلغل في كل مفاصل الدولة في ظل سياسة تكميم الافواه المعارضة وغياب سلطة تشريعية حقيقية توقف هذا التمدد الخطير.

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