أردوغان: نخطط لربط الغاز في البحر الأسود بنظام الطاقة التركي

العالم - تركيا

وقال أردوغان، الذي بثت تصريحاته قنوات تلفزيونية تركية: "إن شاء الله في العام 2023 سنربط الغاز من البحر الأسود بنظام الطاقة لدينا".

وكان الرئيس التركي قد أشار في وقت سابق، إلى أن تركيا تعتزم إنتاج ما يصل إلى 40 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من حقول في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، إن تركيا ستحدد برنامج إمداد جديد لإنتاج الغاز الطبيعي من حقول البحر الأسود، كما أن تركيا ستعطي الأفضلية للعقود قصيرة ومتوسطة الأجل حتى لا تخل بتوازن العرض والطلب.

وفي العام الماضي أشار وزير الطاقة التركي إلى أن تركيا تتوقع إنتاج ما بين 15 و20 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي من حقل الغاز التي تم اكتشافه في البحر الأسود.