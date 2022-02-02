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وزير الخارجية اليمني: قواتنا لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات لأساطيل أو طائرات الدخلاء في المنطقة البحرية التي تقع في نطاق سيادتنا

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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