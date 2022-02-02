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وزير الحرب الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة غير معلنة

وزير الحرب الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة غير معلنة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى البحرين في زيارة رسمية و غير معلنة مسبقا بحسب المصادر الصهيونية.

العالم - فلسطين المحتلة

يتبع..

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وزير الحرب الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة غير معلنة

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