تعاون سوري عراقي مشترك في تعزيز الأمن المائي

العالم - سوريا

وتهدف الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الى تأسيس علاقات تعاون بناء ومثمر بين الطرفين وتأطير أنشطتهما المشتركة في برامج عمل محددة وتبادل المعارف والخبرات والاستفادة من آخر المستجدات العلمية بما يخدم برامجهما وأهدافهما المشتركة في تعزيز الأمن المائي في جمهورية العراق خصوصاً والأمن المائي العربي عموماً وذلك في مقر المنظمة بدمشق.

وزير الموارد المائية العراقي المهندس مهدي رشيد بين أهمية ما تقوم به أكساد لتحقيق الأمنين الغذائي والمائي العربيين وبالمستوى الذي حققته في أدائها العلمي والعربي ولا سيما في الفترة الأخيرة والثقة العالية التي اكتسبتها في جميع مجالات عملها وخاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة وشح وندرة المياه مشيراً إلى أهمية اللقاءات الدورية بين الطرفين للارتقاء بعلاقات التعاون إلى أفضل المستويات.

المدير العام لأكساد الدكتور نصر الدين العبيد بدوره أكد استعداد المنظمة الدائم لوضع كل إمكانياتها وخبراتها البحثية والعلمية في خدمة برامج ومشاريع وزارة الموارد المائية العراقية بما يلبي طموحاتها وخططها المستقبلية في شتى المجالات.