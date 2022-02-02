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في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الايرانية

شاهد..المطران صليبا يتحدث عن سبب نجاح القيادة الإيرانية

الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

إعتبر مطران السريان الأرثوذكس في جبل لبنان جورج صليبا بأن حكمة وثبات مواقف قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد على خامنئي سبب نجاح القيادة في ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال المطران صليبا من خلال برنامج "43" ربيعًا إن الحكمة لاتصنع بل تمارس وتعاش وهذا ما يملكه قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي فهو حكيماً ذو مواقف ثابتة ويعرف ما يريد وهذا سبب نجاح القيادة في ايران اليوم.

واعتبر الأخبار السلبية التي تنقل عن ايران، مجرد اخبار اراد سماعها اعداء ايران فهمسها في آذانهم الجواسيس والعملاء الذين استخدموهم لسماع ذات الاخبار.

واوضح صليبا، إن ما حققته ايران من انجازات منذ انتصار الثورة الإسلامية هي تجربة تحث جميع المستضعفين على الانتفاضة والدفاع عن كرامتهم.

وشدد صليبا، على ان 43 ربيعًا التي مرت على الثورة الاسلامية هي سنوات بركة وخير ومقدمة لكل المستضعفين أن ينتفضوا وأن يدافعوا عن كراماتهم، وعن مبادئهم لأن ما ضاع حق وراه مطالب.

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