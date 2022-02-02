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ترکیا
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باکستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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البنتاغون: سيتم نقل 2000 جندي من اميركا إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة
البنتاغون: الرئيس بايدن قرر نشر قوات في شرق أوروبا
رويترز: وزير الدفاع الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة مفاجئة وسيوقع مذكرة تفاهم خلال زيارة تستغرق يومين
رويترز: المتحدث باسم وزارة الحرب الإسرائيلية يؤكد وصول بيني غانتس الى البحرين
مراسلة العالم:قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على القرى التابعة لناحية أبو راسين في ريف مدينة رأس العين بريف الحسكة في سورية
وزير الخارجية اليمني: قواتنا لن تتوانى عن التعامل مع أي تجاوزات لأساطيل أو طائرات الدخلاء في المنطقة البحرية التي تقع في نطاق سيادتنا
وزير الخارجية اليمني : نحذر من أي محاولة للقيام بأي حماقات تصعيد أو استفزاز على طول السواحل اليمنية
وزير الخارجية اليمني : كيان العدو يحاول من خلال المناورات تأكيد رسائل هيمنة وتهديد لدول منطقة الجزيرة العربية أملا في تعزيز التوجه نحو التطبيع
وزير الخارجية اليمني هشام شرف: ننبه من وجود أجندة وأهداف مشبوهة لتحويل منطقة البحر الأحمر وبحر العرب إلى ساحة صراع مباشر وبالوكالة
مراسل العالم:وزير الخارجية اليمني يحذر من مخاطر خطط التحالفات العسكرية تحت مسمى المناورات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب
البنتاغون: سيتم نقل 2000 جندي من اميركا إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش
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