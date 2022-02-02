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إيران تنشىء مطارات جديدة مع الصين وروسيا

إيران تنشىء مطارات جديدة مع الصين وروسيا
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن التفاوض مع الصين وروسيا لإنشاء مطارات جديدة وتجهيز المعدات والمنظومات الجوية في البلاد.

العالم - إيران

وبيّن "سياوش مكري" في تصريح للتلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء أنه تم التباحث مع الصين لاستثمار الأخيرة في مشاريع بناء مطارات حديثة بدلا عن الحالية في مدن أهواز وبوشهر ومشهد فضلا عن تطوير مطار الإمام الخميني (رض) الدولي في طهران، حيث يستدعي ذلك التوصل لاتفاق نهائي.

وشدد على أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنشاء البنى التحتية للمطارات من حيث الهندسة والاستشارات والمقاولين المحليين.

وبيّن مكري أن ثمة مفاوضات مع شركات روسية لتوفير المعدات والمنظومات الجوية لتزويد المطارات بهذه المعدات، وبالفعل قد أجرى خبراء مختصون بمجال الاتصالات زيارة تفقدية للإطلاع على إمكانيات الشركات الروسية وتم الاتفاق وإبرام بعض العقود معها.

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إيران تنشىء مطارات جديدة مع الصين وروسيا

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