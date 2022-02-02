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استقالة جماعية لـ45 عضوا تضرب الحزب الحاكم بتركيا!

استقالة جماعية لـ45 عضوا تضرب الحزب الحاكم بتركيا!
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زمان" التركية اليوم الأربعاء بأن 45 من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدموا استقالتهم بشكل جماعي من الحزب. 

العالم- تركيا

وقالت الصحيفة بحسب موقع روسيا اليوم: إن الأعضاء المستقيلين ينتمون جميعا إلى شعبة الحزب بمدينة كارامان، ومن بين المستقيلين أمين الشعبة، مراد أوزترك.

ووفق تقارير محلية فإن الاستقالات جاءت استجابة لضغوط رئيس الشعبة بالمدينة، عبدين شاغليان، والمشادات التي وقعت بين الطرفين.

جدير بالذكر أن شهر يناير 2022 شهد استقالة رئيس شعب البلدة المركزية آنذاك، فيض الله تونش، ونائب رئيس شعبة الحزب بالمدينة، خليل إبراهيم كوجا، وخمسة من أعضاء الإدارة.

ولاحقا تم تعيين مراد أوزترك رئيسا لشعبة الحزب بالبلدة المركزية خلفا لفيض الله تونش.

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