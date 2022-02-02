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طائرة وزير الحرب الاسرائيلي مرت فوق السعودية في طريقها إلى البحرين

طائرة وزير الحرب الاسرائيلي مرت فوق السعودية في طريقها إلى البحرين
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن الطائرة التي نقلت وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس من تل أبيب إلى البحرين، مرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية.

العالم - السعودية

وكتب دورون كادوش، مراسل الإذاعة الذي يرافق غانتس في زيارته إلى البحرين: "هبط بني غانتس قبل بضع دقائق في زيارة رسمية للبحرين. أول زيارة رسمية لوزير دفاع (حرب) إسرائيلي إلى الخليج (الفارسي). في الطريق مرت الطائرة التابعة للقوات الجوية فوق العاصمة الأردنية عمان (في الصورة) وفوق المملكة العربية السعودية".

وقال في تغريدة أخرى: "الطائرة التي نقلت غانتس إلى البحرين هي من طراز بوينغ 707 التي كانت في خدمة سلاح الجو الإسرائيلي منذ عام 2011. في الماضي كانت الطائرة في خدمة الرؤساء المصريين (القوات الجوية المصرية 1) وهي الطائرة التي نقلت (الرئيس المصري الراحل أنور) السادات عام 1977 في أول زيارة تاريخية له لإسرائيل (فلسطين المحتلة)".

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