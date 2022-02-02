الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الجزائر.. رفض طلب الإفراج عن المتورطين في قضية الطلبة

الجزائر.. رفض طلب الإفراج عن المتورطين في قضية الطلبة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

رفضت هيئة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائر، طلب الإفراج عن المؤثرين الموقوفين في قضية النصب والاحتيال على الطلبة.

العالم - الجزائر

وأفادت هيئة دفاع المدعو "ريفكا" أثناء تدخلها للمرافعة في حق موكلها أمام غرفة الاتهام بالعاصمة، بأن موكلها ضحية جانبية للقضية هو وزملاؤه من المؤثرين حيث أنهم وبعد اكتشاف احتيال الشركة على الطلبة بادروا بنشر وقائع القضية وتدوينها على مواقع التواصل الإجتماعي وكانوا دائما مساندين ومتضامنين مع الطلبة الضحايا.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء قد أمر قبل أيام بإيداع مؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي وصاحب شركة "يوتر قيت"، في قضية النصب على الطلبة الجامعيين وإيهامهم بالدراسة في أوكرانيا.

وقال ممثل الحق العام إن القضية أحيلت على قاضي التحقيق بموجب طلب افتتاحي، وتمت متابعة المتهمين بأفعال ذات طابع جنائي وجنحي، مشيرا إلى أنه التمس من قاضي التحقيق إصدار أوامر بالقبض الدولي وإنابات قضائية دولية، بالإضافة إلى سماع ضحايا هذه الجماعة الإجرامية.

وقبل أيام أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "راحو غلاط" الذي تصدر مختلف الصفحات، معربين عن تضامنهم مع المؤثرين المتورطين في قضية الطلبة.

وانضم إلى الحملة عدد من المشهورين والمؤثرين على غرار سولكينغ، ميستر إيكس، أميرة ريا، ونهلة.

روابط ذات صلة

بينهم طفل..شاهد ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الغاز في "الجزائر" إلى 8 قتلى

الجزائر تستكمل جمع مقترحات الفصائل الفلسطينية حول المصالحة الوطنية

الجزائر تستعيد علاقاتها مع باريس: ماكرون أهون الشرور اليمينية

نائب رئيس الوزراء الليبي: "استقرار بلادنا هو استقرار للجزائر"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. بهذه الخطوة..هل دق بايدن ناقوس الحرب بين الغرب وروسيا؟

كشف اولى خيوط جريمة طمر جثة قاصر فوق سطح في المغرب

الجامعة العربية تعقد اجتماعا للنظر في عودة سوريا

"فزعة إسرائيل وأمريكا" لن تحول دون وصول أعاصير اليمن الى الإمارات

هل تاهت أم جاسوسة.. دجاجة تحاول التسلل إلى البنتاغون!

إيران تنشىء مطارات جديدة مع الصين وروسيا