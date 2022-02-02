بهذه الخطوة..هل دق بايدن ناقوس الحرب بين الغرب وروسيا؟

العالم - خاص بالعالم

في غضون ذلك وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، لا يرى دلائل في هذه المرحلة تشير إلى أن روسيا مستعدة للتحرك في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: "إن الخطر واضح ووشيك، ولكن ليست هناك معلومات في هذا الوقت حول رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتخاذ أي إجراء، من الضروري مواصلة الحديث مع الروس بشأن الأزمة الأوكرانية".

وفي الأثناء، قال البيت الأبيض في بيان، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان وإبراهيم قالن كبير مستشاري الرئيس التركي ابراهيم كالن ناقشا التزامهما بما أسمياه ردع المزيد من العدوان الروسي على أوكرانيا.

وفي سياق متصل بالأزمة، ونقلت محطة سي ان ان عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأميركي بايدن وافق على نشر قوات أمريكية إضافية في أوروبا الشرقية، قوامها الفي جندي أميركي في بولندا وبضعة آلاف بدول جنوب شرق النيتو.

أما في الجانب الروسي، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "من الواضح تجاهل مخاوف روسيا المبدئية، تشير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى حق كل دولة بأن تختار بحرية طريقة ضمان أمنها، ثمة مبدأ آخر ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يعزز أمنه على حساب أمن الآخرين".

جاء ذلك في أول تصريح علني للرئيس الروسي منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة، وأبدى أمله في حل الأزمة الراهنة بين روسيا والغرب، إلا أنه في الوقت ذاته لم يتطرق لعشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع، الأمر الذي دفع بالدول الغربية إلى اتهامه بأنه يعد للهجوم على كييف.