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الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنة “افيتار” على أراضي جبل صبيح

الاحتلال يصادق على إنشاء مستوطنة “افيتار” على أراضي جبل صبيح
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الاسرائيلي أفيحاي ماندلبليت على مخطط إنشاء مستوطنة “افيتار” التي ستقام على أراضي البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في نابلس.

العالم - فلسطين

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ماندلبليت صادق على المخطط في آخر يوم له في منصبه الذي سيتركه بعد 6 سنوات من الخدمة.

وقالت إن المصادقة على المخطط جاءت بعد عمل شاق قام به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير جيشه بيني غانتس، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد. وأشارت إلى أن الخطوة المقبلة ستكون إنشاء المدرسة الدينية من خلال إعلان أراضي البؤرة بأنها “أراضٍ للدولة”، وهي خطوة روّج لها غانتس وسيصدر لاحقًا تعليماته بشأن تنفيذ أمر تخطيطها قبيل الإعلان عن ذلك.

وبينت القناة العبرية، أنه بعد الإعلان عن تلك المنطقة بأنها “أراض دولة” سيكون هناك مهلة 45 يومًا لتقديم أي استئناف، وفي حال لم يقدم تلقائيًا سيتم إصدار أمر التخطيط، مشيرةً إلى أن الترويج لذلك يعتمد على استعداد غانتس من خلال تسريع الإجراءات.

المصدر: فلسطين اليوم

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