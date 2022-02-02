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رئيسي لنظيره الكازاخي: أي تدخل أجنبي يشكل تحديا لاستقرار المنطقة

رئيسي لنظيره الكازاخي: أي تدخل أجنبي يشكل تحديا لاستقرار المنطقة
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي مساء اليوم الأربعاء، إن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين إيران وكازاخستان لا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، وأعرب عن أمله في اتخاذ خطوة كبيرة لتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

العالم - إيران

واعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في المحادثة الهاتفية مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، أمن واستقرار والهدوء في الدولة الصديقة والشقيقة جمهورية كازاخستان بأنها مهمة بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا دعم بلاده للأمن والاستقرار والهدوء في المنطقة، ولافتا إلى أن أي تدخل أجنبي يشكك تحديا للاستقرار في المنطقة.

وفي إشارة إلى لقائه الأخير مع توكاييف على هامش قمة شنغهاي في طاجيكستان، قال رئيسي: "كما أكدت خلال ذلك الاجتماع، فإن المستوى الحالي للعلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي لا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية."

بدوره أعرب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في هذا الاتصال الهاتي عن شكره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستقلال دول المنطقة، وقال: "في السنوات الثلاثين من إقامة العلاقات الدبلوماسية، تمكن البلدان من تحقيق مستوى مرغوب فيه من العلاقات الوثيقة والودية مع بعضهما البعض ." معربا عن ثقته بأن مستقبل العلاقات الثنائية سيكون مثمرا ومشرقا جدا.

واعتبر رئيس كازاخستان أن النمو المتزايد للعلاقات مع إيران، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، بالمهم للغاية، وأعرب عن أمله في أن يقود الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والزيارات المتبادلة للجانبين إلى تحقيق قفزة كبيرة في العلاقات بين البلدين.

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