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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية.. وأمريكا تدعم الإمارات ضد اليمن

سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية.. وأمريكا تدعم الإمارات ضد اليمن
الأربعاء ٠٢ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تقرير جديد لمنظمة العفوِ الدولية كشفت فيه أنّ كيانَ الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جرائمَ فصلٍ عنصري، وجرائمَ ضد الانسانية، داعيةً المجتمعَ الدولي الى الوقوفِ بحزمٍ في وجهِ ممارساتِ الاحتلالِ وانهاءِ نظامِ الفصلِ العنصري الاسرائيلي.

خاص بالعالم

وقد احدث التقرير صدمة لدى الكيان ولدى منظمات يهودية حول العالم حيث وجهت سلطات الاحتلال سهامها للمنظمة واتهمتها بمعاداة السامية بحسب تعبيرها.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تحذير وزيرُ الخارجية اليمني هشام شرف، من مخاطرِ خططٍ قادمة لتحالفاتٍ عسكرية تحتَ مسمّى المناوراتِ البحريةِ للكيانِ الاسرائيلي والإدارةِ الأمريكية في منطقةِ البحرِ الأحمر وخليجِ عدن وبحرِ العرب.

وقال شرف اِنّ دولَ العدوانِ تسعى الى عسكرةِ البحرِ الاحمر وتاتي هذه التصريحاتُ بعد اعلانِ واشنطن إرسالَ طائراتٍ مقاتلة ومُدمِّرةٍ تحملُ صواريخَ موجهةً إلى الإماراتِ وانطلاقِ مناورةٍ عسكرية تضم عدداً من الدولِ العربية الى جانبِ كيانِ الاحتلال الاسرائيلي في البحرِ الاحمر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية.. وأمريكا تدعم الإمارات ضد اليمن